Голямото срутване: Кран с 350 тона конструкция падна в Белград (ВИДЕО и СНИМКИ)

Кран, превозващ метална конструкция с тегло 350 тона, се срути на новата строителна площадка близо до моста Бранко в Белград, един човек загина, а трима бяха ранени, съобщиха от сръбската полиция пред сръбската медия N1. Последната информация, която предаде репортер на N1 е, че се води полицейско производство. Работата на строителната площадка е преустановена, докато разследването продължава, докато не се изясни причината за инцидента. Неофициалната информация на медията е, че веднага след аварията, строителната инспекция е отишла на терен

Полиция и линейки на място

Полицейски автомобили са разположени на самата строителна площадка. Две линейки отидоха на терена. Когато екипът на N1 пристигал на мястото на инцидента, те забелязали линейка, която се отдалечавала от него, като се предполагало, че транспортират пострадали до Спешния център.

Имало ли е китайски военни?

По-близо до входа на самата строителна площадка, по-голяма група китайски граждани се качиха в микробус и потеглиха от строителната площадка.

Те бяха облечени в работнически гащеризони, а сред тях имаше и хора, също китайски граждани, които бяха облечени в гащеризони - военен камуфлаж. Те се отдалечиха от мястото на инцидента.

⚠️"Na gradilištu novog mosta u blizini Brankov most, prema prvim nezvaničnim informacijama, pala je dizalica (kran).



Očevici navode da je hitna pomoć prošla ka mestu incidenta, ali za sada nije poznato da li ima… pic.twitter.com/3SB1BNj0TY — Србија чиста и уједињена 🇷🇸🙏☦️ (@KosovoJeSrbija0) April 7, 2026