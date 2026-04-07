Почина човекът, застъпил се за мир на Балканите

07 април 2026, 14:32 часа
Снимка: Facebook/European Force in Bosnia and Herzegovina
Почина човекът, застъпил се за мир на Балканите. Става въпрос за дългогодишния политик от Християндемократическата партия, министър в кабинета на Хелмут Кол и бивш върховен представител за Босна и Херцеговина Кристиан Шварц-Шилинг. Той почина на 95-годишна възраст, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщение на Християндемократическия съюз (ХДС) във вторник

Шварц - Шилинг почина в дома си във федералната провинция Хесен в понеделник, ден след католическия Великден.

„С Кристиан Шварц-Шилинг губим един велик демократ и политик с ясни възгледи. Неговата ангажираност към мира, свободата и разбирателството, особено на Балканите, ще бъде запомнена завинаги“, обяви ХДС за провинция Хесен, където Шварц-Шилинг е бил генерален секретар на партията в продължение на много години.

Из по-интересните моменти от биографията на Шилинг

Християндемократическият политик в Югоизточна Европа е известен с ролята си във войните през 90-те години на миналия век и особено със застъпничеството си за Босна и Херцеговина.

През декември 1992 г. той подава оставка като германски министър на пощите и телекомуникациите, протестирайки срещу пасивността на германското правителство спрямо събитията в Босна и Херцеговина.

Шварц-Шилинг беше и върховен представител на международната общност в Босна и Херцеговина (СВП) от 2006 до 2007 г., но подаде оставка след обвинения, че следва грешна стратегия и е твърде снизходителен към ръководството на Република Сръбска. По време на мандата му като германско министерство на пощите и телекомуникациите през 80-те години на миналия век е извършена приватизация и е въведена кабелна телевизия. През този период са повдигнати и обвинения в корупция, след като е открито, че компанията на съпругата му е получила изгодни договори в процеса на трансформация на телекомуникационната система. ОЩЕ: Лекар скри останки от клането в Сребреница под дома си – няма да има разследване?

Деница Китанова Отговорен редактор
Босна и Херцеговина Дейтънско споразумение
