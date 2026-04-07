Румъния с важни военни оценки след Великден: Ще преосмислили ли своята стратегия?

В Румъния предстои оценка на отбранитената индустрия, а нейни високопоставени политици намекват за преосмисляне и военната стратегия на страната с цел "стратегическа автономия", става ясно от материал на румънската информационна агенция Agerpres. Оценка на националната отбранителна индустрия ще бъде направена след Великденските празници, обяви в понеделник председателят на Комисията по отбрана на Сената Николета Паулюк на събитие, организирано от OPIA.

Тя обясни, че не става въпрос само за държавната, но и за частната отбранителна промишленост. „Има изменение, което внесох аз, което говори за отбранителната индустрия - стратегическа област на Румъния, защото когато говорим за сигурност, не говорим само за способности, не говорим само за подготвена армия, говорим и за силна отбранителна индустрия“, каза Николета Паулюк.

Румъния и сратегическата й автономия

На свой ред президентският съветник Мариус Лазурка коментира за Националната отбранителна стратегия, като намекна за нейното преосмисляне.

„За съжаление има кризи без незабавно решение, това са кризи, които изискват задълбочено преосмисляне на отговорностите и задълженията на Румъния, предимно към собствените ѝ граждани и към съюзниците и партньорите. Отговорът, който Националната отбранителна стратегия предлага на тази ситуация, която по времето на изготвянето ѝ не беше предвидена и не можеше да бъде напълно предвидена, се крие в централната концепция на този стратегически документ, а именно за солидарна независимост. Това е концепция, която беше посрещната с известен скептицизъм. Много хора с право се чудеха дали е време Румъния да потвърди волята си за стратегическа автономия и дали Румъния е наистина способна не само да потвърди тази воля, да я потвърди с политическа енергия, но и да я подкрепи с възможностите на собствената си отбранителна промишленост", каза Лазурка.