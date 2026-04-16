Опозицията в Скопие предупреждава: Груевски може отново да избегне правосъдието

След заявката на спечелилият изборите Петер Мадяр в Унгария за екстрадиция на Никола Груевски обратно в Северна Македония, македонският министър на правосъдито заяви, че тепърва ще се запознава с досието му и чак тогава ще отправи ново искане до унгарската страна. Ето защо опозицията в лицето на СДСМ предупреждава, че има риск отново бившият македонски премиер да се укрие от правосъдието.

Припомняме, че бившият македонски премиер, известен с антибългарската си пропаганда, избяга в Унгария през месец ноември 2018 г., само няколко дни преди да влезе в ареста за излежаване на ефективна 2-годишна присъда.

Кой ще бъде виновен?

СДСМ обвини правителството, водено от Християн Мицкоски, че не е предприело никакви действия за искане на екстрадицията на бившия премиер Никола Груевски, докато според тях други държави реагират бързо в подобни случаи.

Партията заявява, че например Полша вече е изпратила официални искания за екстрадиция на свои граждани от Унгария, докато македонските институции все още не са подали искане за Груевски, пише Скопје1.мк.

СДСМ твърди, че има риск от по-нататъшното му бягство и че според тях той обмисля варианти за пребиваване в други държави. Партията оценява, че институциите трябва спешно да реагират и да започнат процедура по екстрадиция.