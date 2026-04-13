Груевски ще бъде екстрадиран в Северна Македония: Опозицията в Скопие е доволна

"Унгария няма да се превърне в сметище за международно издирвани престъпници. Това се отнася не само за тях, но и за Никола Груевски. В края на краищата той е бившият министър-председател на Северна Македония и издирван престъпник", заяви победилият на изборите Петер Мадяр на тричасова пресконференция този следобед в Будапеща, предаде македонската медия irl.mk. Бившият македонски премиер, известен с антибългарската си пропаганда, избяга в Унгария през месец ноември 2018 г., само няколко дни преди да влезе в ареста за излежаване на ефективна 2-годишна присъда.

Груевски напусна страната си, бягайки от правосъдие именно в багажника на кола. Това стана ясно през 2019 г., като информацията разкри тогавашният премиер Зоран Заев.

Опозицията в Скопие е доволна

СДСМ приветства този следобед ясното и недвусмислено послание на Петер Мадяр от днешната пресконференция, пише македонската медия 4news.

Давността и присъдите му

На 4 октомври 2024 г. изтече давността присъдата на бившия министър-председател на Македония Никола Груевски по делото "Танк" за закупуването на луксозния "Мерцедес".

Бившият македонски премиер има още две присъди, чиято давност изтича през 2027 г. и през 2042 г. Междувременно той е обвиняем по още две дела, по които съдът още не се е произнесъл окончателно.