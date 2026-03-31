Остър сблъсък: Словения обвини Израел в дискриминация заради закон за смъртното наказание

Законът за Израел за смъртното наказание предизвика остър тон от Любляна. Словения обвини Израел в „явна дискриминация“ срещу палестинците, предаде хърватската медия Индекс. Това стана чрез словенският министър на външните работи Таня Файон, която посочи, че законът на Израел за смъртното наказание е „явна форма на дискриминация“, предаде хърватската медия "Индекс".

Файон подчерта, че всички трябва да носят еднаква отговорност за терористични актове, но че смъртното наказание не е решение.

„Сигурността не може да се изгради върху дискриминация, а справедливостта не може да съществува без справедливост“, каза тя.

Спорният законопроект

Снощи законодателният орган на Израле - Кнесетът прие спорен законопроект, който би позволил смъртно наказание за палестински затворници, осъдени за тероризъм.

В гражданските съдилища в Израел пък лице, признато за виновно за убийство с терористична мотивация с цел унищожаване на държавата Израел, може да бъде осъдено или на смърт, или на доживотен затвор съгласно закона.

Законопроектът беше приет на второ и трето четене с 62 гласа „за“ и 48 „против“ и един въздържал се, съобщи „Йедиот Ахронот“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху гласува в подкрепа на законопроекта.

Законопроектът бе внесен от партията „Оцма Йехудит" (Еврейска сила) на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.