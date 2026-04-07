Удари срещу остров Харг и мост на иранска магистрала: Техеран се жалва и плаши с атаки отвъд региона (ВИДЕО)

Иранските държавни медии съобщиха на 7 април, че остров Харг е бил поразен и че там са докладвани няколко експлозии. Това е една от най-важните точки за износ на петрол през Ормузкия проток и от началото на войната на САЩ и Израел срещу Ислямската република се счита за потенциална цел на американските сухопътни сили. Американски държавен служител е потвърдил пред Axios, че Щатите са поразили днес убежища и отбранителни съоръжения на иранския остров.

Междувременно мост на магистралата Табриз-Занджан в Северозападен Иран също е бил ударен при атака на американски и израелски сили, съобщиха иранските медии във вторник.

U.S. official to Axios:



The U.S. military attacked military targets on Kharg Island. https://t.co/ot7eqRmptT — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Има и двама убити цивилни при удари по железопътен мост близо до Кашан (Централен Иран), пишат още медиите под контрола на режима. Става въпрос за моста "Яхяабад". Има и трима ранени, добавят местните източници, цитирайки заместник-губернатора на провинция Исфахан.

Иранската революционна гвардия с предупреждение за удари извън Близкия изток

Иранската революционна гвардия междувременно предупреди, че отговорът ѝ към САЩ може да се разшири извън региона на Близкия изток и тя да насочи удари към енергийната инфраструктура, свързана с Щатите. Гвардията заяви, че досегашната сдържаност е приключила.

„Отсега нататък всички тези съображения са отменени“, гласи изявлението. В него се посочва, че ще се предприемат действия срещу инфраструктурата на САЩ и техните партньори по начин, който ще ги лиши от нефтените и газовите ресурси на региона за години напред.

Регионалните партньори на САЩ "трябва да знаят, че Иран е проявявал сдържаност поради добросъседските отношения", се посочва в изявлението - но тези съображения "вече не важат". Гвардията добави, че ако американските сили преминат „червените линии“, то „нашият отговор ще излезе извън границите на региона“.

Иранската армия съобщи, че е провела мащабни атаки с дронове срещу цели, свързани със САЩ и Израел, в отговор на ударите по енергийната инфраструктура. В изявление армията посочи, че е нанесла удари по нефтохимически енергиен обект и склад за гориво близо до Димона в южната част на Израел, както и по съоръжение за поддръжка на американския флот в пристанището Джебел Али в емирство Дубай.

Тяя също така заяви, че е нанесла удари по радарни системи и жилищни съоръжения на американските сили във военновъздушната база "Ахмад ал-Джабер" в Кувейт, предава опозиционната медия Iran International.

ОАЕ прехвана ракети и дронове, пожар в нефтохимически комплекс в Саудитска Арабия

Обединените арабски емирства пък съобщиха, че са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран. В свое изявление Министерството на отбраната на ОАЕ посочи, че шумовете, чути в различни части на страната, са били причинени от системите за противовъздушна отбрана, които са работили срещу балистични ракети, крилати ракети и дронове.

Иран нанесе удар по нефтохимически комплекс в саудитския индустриален град Джубайл във вторник, съобщи свързаната с Иранската революционна гвардия информационна агенция Fars. Това е обект на държавния петролен гигант Saudi Aranco.

Videos posted on social media showed overnight attacks targeted a petrochemical complex in the industrial city of Jubail in eastern Saudi Arabia. Saudi Arabia’s Defense Ministry said it destroyed 11 ballistic missiles as well as 18 drones aimed at the Eastern Province.

"Наближаваме момента, в който ситуацията в региона може да излезе извън контрол", обявиха на този фон от катарското външно министерство.