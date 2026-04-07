Сериал за "Български пощи" стана хит, а дори още не е заснет (ВИДЕО)

Нов български комедиен сериал, развиващ се в стар пощенски клон, вече започва да привлича вниманието още преди снимките на първия си епизод. В последните дни в интернет започнаха да циркулират различни кадри от продукцията, които бързо провокираха интерес и любопитство към проекта. Малко след това дебютира и първият тийзър, който предизвика хиляди реакции и коментари онлайн, засили очакванията и даде по-ясна представа за хумористичния и закачлив тон на сериала. Още от пръв поглед проектът успява да създаде осезаем отзвук сред публиката – както с нестандартната си идея, така и с публичното въвличане на зрители и партньори в процеса по своето създаване.

Сюжетът ни отвежда в пощенски клон, застинал във времето, който двама млади и амбициозни управители са твърдо решени да направят модерен и успешен. Те обаче трябва да се справят не само с административния хаос, но и с колоритния си екип. А той включва всичко – букет от възрастни касиерки, пазач, склададжия и дори… пощенски гълъб, който също има своето място в този необичаен свят.

В проекта участват редица утвърдени и млади актьори – Николай Урумов ("Бай Ганьо", "Криворазбраната цивилизация", "Гунди - Легенда за любовта" и "Посоки"), Добрина Гецова ("Вяра, Надежда, Любов", Сатиричен театър), Йорданка Стефанова ("Господин за един ден", Сатиричен театър), Аглика Бояджиева и Димитрина Тенева (утвърдени имена от бургаския Драматичен театър), Емил Христов (млад актьор и шоумен), а в главните роли се превъплъщават Никола Манолевски (хасковски Драматично-куклен театър) и Никол Султанова (театър Азарян) – две свежи лица за българския екран, но със силна химия и неоспоримо екранно присъствие.

Създателят на сериала Димитър Стафидов е познат като единия от двамата режисьори на филма "Милен", превърнал се в едно от най-обсъжданите заглавия през 2025 година. Най-новият му проект "БГ Пощи" е съвременна българска комедия с ясно изразен характер, която обещава оригинално съдържание и силно комедийно присъствие на родния екран. Идеята за сериала е на Димитър Стафидов и Панайот Николов, а зад сценария стоят младите таланти Любомир Любенов, Георги Петков, Мария Христова и Деян Цвятков.

Предстои проектът да се развива чрез отворен модел на финансиране, включващ краудфъндинг кампания, както и партньорства с копродуценти и спонсори. По този начин създателите отправят покана към бъдещата си аудитория и съмишленици да станат част от процеса на създаване на продукцията още от самото начало.