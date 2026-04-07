Филм разказва за най-големия банков обир за 20 век в България, дело на бодигард на Живков и служител на Борисов

Предстои премиерата на филма "Разкрито: Сянката" - криминален трилър, който представя истинската история на автора на най-големия банков обир за 20 век в България. Мистериозният престъпник е бивш полицай, бодигард на Тодор Живков и служител на Бойко Борисов. През годините, в които се укрива, той се превръща в убиец. Жените в живота му и до днес са влюбени в него, казват авторите на филма.

Първият тийзър предизвика огромен интерес и вече има над 750 000 гледания във всички социални мрежи. Кинопремиерата ще е на 1 май, а предпремиерата – на 23 април във Фестивален и конгресен център-Варна.

Автори на "Разкрито: Сянката" са Калин Руменов и Орлин Филиповски, режисьор е Георги Кръстев, оператори - Красимир Делчев и Георги Мезан. Участват Димитър Никифоров, Николай Вълчев, Боян Бохоров, Томислав Щърков, Красимир Добрев, Свилен Аврамов, Любомир Любомиров, Илиян Зарев, Мария Бончева. Продуцент и разпространител е "Руменов и Филиповски", а създаването на филма е с подкрепата на Фонд Култура на Община Варна.