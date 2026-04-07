БЛС иска предоговаряне на цените, министърът отговори възможно ли е

През последните години цените, на които работим по Здравна каса, не са актуализирани. От друга страна настъпиха значителни и сериозни промени в икономическия живот на страната. Това постави лечебните заведения в трудна, близо до кризисна ситуация. Това заяви зам.-председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Валери Веселинов. По думите му разходите на болниците за това време са нараснали над 75%.

От БЛС настояват за диалог и за спешно решение на този проблем.

ОЩЕ: Пакети, консумативи, избор на екип: "Медицински надзор" погва болниците, които ни искат незаконни доплащания

"Защото това ще доведе до невъзможност за работа на лечебните заведения и това ще рефлектира върху пациентите - ще бъде затруднен достъпът до медицинска помощ и качеството на услугата. Минимум 25% трябва да бъдат коригирани цените на медицинските дейности", коментира още д-р Валери Веселинов.

Отговорът на министъра

"Без редовен бюджет не е възможно увеличение на цените на медицинските дейности, както настояват от БЛС", отговори служебният здравен министър Михаил Околийски. И припомни, че промените в Националния рамков договор се случват чрез преговори между Здравната каса и Лекарския съюз, а министерството е посредник.

"Принципно ние подкрепяме всяко едно действие, което е в интерес както на пациентите, така и на работещите в системата, но това трябва да бъде според процедурите, които предвижда законът. Много е странно подбран този момент с такова искане. Не искам да си мисля, че това е политическо искане, но до такъв извод може да стигнем", каза той.