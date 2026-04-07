Сметките от 1 юли: Трайчо Трайков с прогноза за цените на тока и парното

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков не очаква да има чувствително повишение на цената на тока за бита от 1 юли. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе решение по заявените от електроразпределителните дружества цени за новия регулаторен период 1 юли т.г. - 30 юни 2027 г.

"На всички трябва да е ясно, че цената за бита е такава, а не по-висока поради отчисленията, които производителите на електроенергия правят във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и от средствата, които постъпват от закупените въглеродни емисии", обясни Трайков. Той добави, че България е една от страните в Европейския съюз, които отправиха искане в този период на извънредни ценови движения Съюзът да преразгледа някои от правилата, така че ценовият натиск върху производителите да е по-нисък.

Относно заявените цени от топлофикационните дружества от 1 юли, Трайков каза, че няма основание за шоково поскъпване.

За новата формула на таксата за сградна инсталация той отбеляза, че е дадена възможност за избор на етажните собствености - или процент от потреблението, или да използват формулата, която е предложена от Министерството на енергетиката.

"Истината е, че абсолютно точна формула за жилища в сгради с вертикални щрангове, където няма отделни топломери, е трудно да се направи. Най-добата перспектива за действие е всеки да си има топломер. Това могат да го направят самите етажни собствености или да е по линия на някоя европейска програма", акцентира служебният министър.