Колко яйца да боядисате за Великден: ​​Църковни правила, народни вярвания и обичаи

Великден е символизира живота и прераждането, а великденското яйце е неговият основен символ. Всяка година домакините са изправени пред въпроса колко яйца трябва да се сложат в кошница и има ли ограничения за броя о цветовете? Отговорът се крие в комбинация от църковни канони и древни народни традиции.

Колко яйца да боядисваме за Великден?

Въпреки че църковните правила не определят конкретен брой великденски яйца, здравият разум и умереността остават основните насоки. В същото време народните традиции са установили няколко подхода, които помагат да се определи броят на яйцата за празника.

Много семейства избират числото 12, почитайки паметта на дванадесетте апостоли. Това символизира единството на християнската общност, а тринадесетото яйце, ако е има такова, е посветено на самия Христос.

Боядисване на яйцата с куркума: Ето как се прави

Друг често срещан метод е да се изчисли броят по броя на членовете на семейството. Важно е да има достатъчно яйца не само за всеки член на домакинството за първото празнично хранене, но и за почерпка на роднини, приятели или нуждаещи се.

Що се отнася до самата великденска кошница за освещаване, тя обикновено се пълни с 3, 7 или 9 яйца. Числото три напомня за Светата Троица, докато числото седем се отнася до свещените тайнства или дните от седмицата.

Струва си обаче да се помни най-важното предупреждение: не боядисвайте повече, отколкото семейството ви може да изяде. Тъй като осветените продукти никога не трябва да се изхвърлят, по-добре е да се подхожда към този процес със специално внимание и смисъл.

В какви цветове да боядисаме великденски яйца и кои цветове е най-добре да избягваме?

Традиционният и каноничен цвят на Великден си остава червеният, тъй като той представлява пролятата кръв на Христос и великата радост от Неговото възкресение. Съвременната палитра на празничната трапеза обаче е много по-широка и всеки избран нюанс носи дълбоко символично значение.

Например, червеното и бордото се считат за най-важните цветове, тъй като символизират самия живот, любовта и крайната победа над смъртта.

Студени или топли трябва да са яйцата за боядисване

Ако изберете жълти или златисти нюанси, вие изпълвате дома си със символи на Божията светлина, слънчева топлина и изобилие. Зеленият цвят традиционно символизира надеждата, пролетното обновление на природата и животворната сила, докато синият представлява небесната чистота и мир на Пресвета Дева Мария.

Цветове, които да се избягват

В същото време има някои уговорки относно цвета на великденските яйца. Въпреки че няма пряка църковна забрана за конкретни цветове, етнографите и духовниците съветват да се избягват мрачни цветове. В частност, черният цвят се смята за символ на траур, което противоречи на самата същност на Великден като празник, празнуващ живота.

Трябва да внимавате и с тъмнокафявите тонове, когато боядисвате яйца в лучени люспи - най-тъмният нюанс е в случая може да е наситен тухленочервен оттенък, за да избегнете асоциации със земята и гниенето.

Особено внимание трябва да се обърне на използването на декоративни стикери с лицата на светци, Христос или Дева Мария. Църквата силно препоръчва да се избягват подобни декорации, тъй като по време на почистването на яйцето свещеното изображение неизбежно се поврежда и след това попада в кошчето, което е израз на дълбоко неуважение към светия образ. Вместо това е по-добре да се даде предимство на чисти цветове или традиционни орнаменти, които подчертават светлия дух на празника.

Какво да правим с великденските яйца след празника

В случай че след празничната трапеза останат твърде много великденски яйца, най-доброто решение би било да споделите излишъка с нуждаещите се. Като раздавате яйца на съседи, приятели или хора в нужда, вие разпространявате великденска радост и правите добро дело.

Специално внимание трябва да се обърне на осветената черупка от яйцето, тъй като не е прието тя да се изхвърля в общия боклук. Според древните традиции е по-добре остатъците от черупките да се изгорят или да се заровят на чисто място, където никой не ходи, например под плодно дърво в градината. Черупката може също да се смачка и да се даде на птиците.

Когато се подготвяте за Великден, не забравяйте, че не е важен броят на яйцата или сложността на тяхната украса, а искреното и светло настроение, с което се подготвяте за празника. Именно вътрешният мир и добротата правят подготовката за този голям християнски празник наистина специална.

Прочетете също: В какъв цвят НЕ трябва да боядисвате яйцата за Великден?