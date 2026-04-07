След ремонт: Вече работят два от четирите агрегата в ПАВЕЦ "Чаира"

Два от четирите хидроагрегата на ПАВЕЦ "Чаира“ вече работят и това е важно за електроенергийната ни система, тъй като тя служи и като балансираща мощност. Това съобщи служебният министър на енергетиката Трайко Трайков по време на инспекция на функционалността на хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ "Чаира“ след завършване на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания.

От 17 февруари са в ход т.нар. "сухи“ пускови проби на агрегата - първият етап от изпитанията, включващ цялостна проверка на комуникацията и взаимодействието между системите.

Хидроагрегат 3 е в 72-часови проби. Тази задача е изпълнена. Работи и хидроагрегат 2, който ще бъде пуснат днес в помпен режим, когато цените са ниски, обясни Трайков.

Още: Министър Трайков: Възстановяването на ПАВЕЦ "Чаира" е в решаващ етап, ремонтът на хидроагрегат 2 приключва

По думите му ПАВЕЦ "Чаира“ гарантира, че може да захрани собственото производство на АЕЦ "Козлодуй“ при срив. Това е един безценен актив а енергийната ни система, подчерта служебният министър, цитиран от БТА.

Той добави, че в момента се подготвя окончателната документация за обществената поръчка за хидроагрегат 1, като доставката на оборудването е разделена от строително-монтажните работи и очаква да има значителен интерес и да започне ремонтът. Очакванията са, че той ще започне да работи през 2028 г.

Цените на горивата

Трайков обясни че таван на надценката на горивата реално има, макар и да е неформално, защото всеки ден Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите следят надценките.

В момента в България цените са по-ниски от тези в страни, които намаляват акциза, а ние сме на минимален акциз и всички са предупредени, че винаги може да се наложи и формален таван, коментира още той.

Цените на тока и парното

Трайков коментира още, че не очаква да има чувствително повишение на цената на тока за бита от 1 юли. На всички трябва да е ясно, че цената за бита е такава, а не по-висока поради отчисленията, които производителите на електроенергия правят във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и от средствата, които постъпват от закупените въглеродни емисии, обясни Трайков.

Още: Битката за тока: България внася и губи, Гърция изнася и печели

Той добави, че България е една от страните в Европейския съюз, които отправиха искане в този период на извънредни ценови движения Съюзът да преразгледа някои от правилата, така че ценовият натиск върху производителите да е по-нисък.

Относно заявените цени от топлофикационните дружества от 1 юли, Трайков каза, че няма основание за шоково поскъпване.

За новата формула на таксата за сградна инсталация той отбеляза, че е дадена възможност за избор на етажните собствености - или процент от потреблението, или да използват формулата, която е предложена от Министерството на енергетиката.

Истината е, че абсолютно точна формула за жилища в сгради с вертикални щрангове, където няма отделни топломери, е трудно да се направи. Най-добата перспектива за действие е всеки да си има топломер. Това могат да го направят самите етажни собствености или да е по линия на някоя европейска програма, подчерта служебният министър.