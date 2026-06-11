Почивката в Гърция може да е опасна: Мечки и отровни риби дебнат туристите

Опасности дебнат туристите в Гърция. Оказва се, че без значение дали гостите на южната ни съседка са избрали почивка на море или планина, заплаха винаги има.

Така гръцките власти предупредиха за опасност от нападения на мечки.

Местната власт в планинските райони Козани и Гревена предупреждава жителите и туристите за опасност от мечки, които слизат до населени места и търсят храна. Само преди дни мечка предизвика катастрофа на магистралата до град Гревена.

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Вече има въведена забрана в рисковите райони учителите да провеждат екскурзии с деца в гората.

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Отровна риба

По морето не е много по-сигурно. Там пък зачестяват сигналите за отровна риба.

Гръцки експерти са категорични, че опасната отровна риба се разпространява се повече в Егейско море. Става въпрос за открити 6 вида на рибата заек. Досега тя се появяваше само до остров Крит поради високата температура на морската вода. Сега обаче този вид се наблюдава и в други райони на Егейско море.

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Лекарите предупреждават, че тази риба съдържа отровен токсин и причинява мускулна парализа и дори смърт, предаде БНР.

Поради климатичните промени тази риба се появява вече в близост до брега. За любителите рибари се препоръчва да избягват всякакъв досег с нея.

Властите в районите, където е забелязана рибата, информират туристите с указания как да се пазят от нея.