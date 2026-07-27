Порой и наводнения на Балканите: Улиците в Подгорица и Требине заприличаха на реки (ВИДЕА)

Порой и локални наводнения удариха много балкански градове. Според кадри в социалните мрежи улиците на черногорската столица Подгорица и на босненския град Требине заприличаха на реки. След дъжда, който валя почти цяла нощ и сутрин в Подгорица, голяма част от улица „Херцеговачка“ в центъра на града се наводни, пише черногорското издание Vijesti

Много жители на тази част на града в момента не могат да стигнат до пазара или дори до работа.

Заради бурята бяха наводнени и няколко други улици в центъра на града, пише още черногорската медия.

Наводнение в Босна и Херцеговина



За голямо наводнение в босненския град Требине, пише и RTRS vijesti и споделя кадри от пороя.

Требине е град, административен център на община Требине, Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина. Градът се намира на около 120 км от черногорската столица, която също бе засегната от обилните дъждове.

Лошо време ни чака и в България

Градушки с диаметър между 1 и 3 см, силни и временно бурни пориви на вятъра, интензивни краткотрайни валежи, които могат да доведат до локални наводнения. Такова време се очаква на места у нас, като за тези райони е определено Ниво 2 за опасни гръмотевични бури. ОЩЕ: Вятър, наводнения и градушки с диаметър до 3 см: Прогноза, че силни бури ни удрят до часове