Гърция е загрижена за Румъния след нахлуването на руски дронове

Гърция осъди многократните нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на Румъния и изрази „пълната си солидарност“ с Букурещ, предаде гръцкото издание Kathimerini. „Гърция изразява дълбока загриженост относно многократните нахлувания на дронове във въздушното пространство на Румъния. Всяко нарушаване на въздушното пространство и териториалната цялост на суверенна държава представлява явно нарушение на международното право и е неприемливо“, заяви Министерството на външните работи в публикация в платформата X.

„Изразяваме пълна солидарност с нашия партньор от ЕС и съюзник от НАТО, Румъния“, добавиха още от гръцкото външно министерство в социалната мрежа. ОЩЕ: Втори дрон свален над Румъния само за два дни

#Greece expresses deep concern over the repeated incursions of drones into Romania's airspace. Any violation of the airspace and territorial integrity of a sovereign state constitutes a clear breach of International Law and is unacceptable. pic.twitter.com/2HlcwatPuO — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 26, 2026

Румъния извика руския посланик

В неделя Румъния привика руския посланик, след като съобщи, че е свалила три дрона за същия ден.

Румънски военен самолет прихвана и унищожи дрон, след като той влезе във въздушното пространство на страната в неделя сутринта, съобщи Министерството на отбраната. Инцидентът последва подобни прихващания в петък и събота. ОЩЕ: Нов свален дрон над Черно море