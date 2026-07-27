Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Гърция е загрижена за Румъния след нахлуването на руски дронове

27 юли 2026, 10:14 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram
Гърция е загрижена за Румъния след нахлуването на руски дронове

Гърция осъди многократните нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на Румъния и изрази „пълната си солидарност“ с Букурещ, предаде гръцкото издание Kathimerini. „Гърция изразява дълбока загриженост относно многократните нахлувания на дронове във въздушното пространство на Румъния. Всяко нарушаване на въздушното пространство и териториалната цялост на суверенна държава представлява явно нарушение на международното право и е неприемливо“, заяви Министерството на външните работи в публикация в платформата X.

„Изразяваме пълна солидарност с нашия партньор от ЕС и съюзник от НАТО, Румъния“, добавиха още от гръцкото външно министерство в социалната мрежа. ОЩЕ: Втори дрон свален над Румъния само за два дни

Румъния извика руския посланик

В неделя Румъния привика руския посланик, след като съобщи, че е свалила три дрона за същия ден.

Румънски военен самолет прихвана и унищожи дрон, след като той влезе във въздушното пространство на страната в неделя сутринта, съобщи Министерството на отбраната. Инцидентът последва подобни прихващания в петък и събота. ОЩЕ:  Нов свален дрон над Черно море

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румъния НАТО Гърция дронове война Украйна руски дронове
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес