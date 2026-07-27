Четвърти пореден ден - четвърти дрон в небето над Румъния

Дрон отново е навлязъл за кратко в румънското въздушно пространство. Това се е случило тази сутрин, 27 юли, съобщиха от Министерството на националната отбрана на северната ни съседка. Два изтребителя F-16 са били вдигнати от 86-а авиобаза във Фетещ в 08:53 местно (и българско) време, за да наблюдават ситуацията. „Целта за кратко навлезе в националното въздушно пространство, преди да пресече границата и да се насочи към Украйна. Малко след това беше съобщено за експлозии на украинска територия“, посочва военното ведомство в Румъния, като по този начин намеква, че дронът е руски.

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Жителите на североизточната част на окръг Тулча са получили съобщение за риск от падащи обекти от небето, предава БТА. „Запазете спокойствие! Подслонете се в мазета или убежища на гражданската защита. Ако няма подслон, стойте на закрито, далеч от прозорци и външни стени“, гласи разпространената информация.

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Пореден подобен инцидент

Вчера самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това бе трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а в събота - над окръг Тулча, при делтата на река Дунав.

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През 2025 г. парламентът на Румъния, която има 650-километрова сухопътна граница с Украйна, прие закон, който позволява на страната да сваля дронове, които са нарушили въздушното ѝ пространство.

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През май руски дрон се разби в жилищен блок в град Галац, близо до границата с Украйна, като при случилото се пострадаха двама души. Това беше първият случай, в който атака в рамките на войната в Украйна засяга населен район в страна членка от НАТО и води до пострадали.

От началото на войната в Украйна в Румъния са регистрирани 33 случая на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на страната.

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