Пожар избухна в румънската ТЕЦ Ровинари

12 април 2026, 13:55 часа
Пожар избухна в румънската топлоелектрическа централа (ТЕЦ) Ровинари, предизвиквайки спиране на единствения енергиен блок, който е работел към момента, съобщи телевизия Диджи 24. Пети блок на централата е бил спрян превантивно, а пожарът вече е локализиран. Няма пострадали хора, допълва медията и БТА. 

ТЕЦ Ровинари е част от енергийния комплекс Олтения и се намира в югозападната част на страната в окръг Горж. Централата работи основно с лигнитни въглища.

Пожарът е обхванал техническа инсталация. Операторът на централата е пуснал друг енергиен блок, за да продължи производството на електроенергия. 

Интервенцията на пожарникарите е продължила около два часа, като пожарът е локализиран и спрян преди да се разпространи към други важни инсталации на централата.

Представители на властите съобщиха, че няма пострадали в резултат на пожара. Дейността на съоръжението не е била засегната в дългосрочен план. В момента специалисти извършват техническа оценка и установяват обстоятелствата около избухването на пожара. Причините засега остават неизвестни.

Георги Петров Отговорен редактор
