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Пожар избухна в склад с опасни материали в Белград

07 октомври 2026, 13:57 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Пожар избухна в склад с опасни материали в Белград

Пожар избухна в склад с опасни материали в Белград, предават местните медии. Пожарът е на територията на разположената южно от центъра на Белград община Баражево, на ул. „Живка Стевановича Жикице“ 72, съобщи РТС, цитирана от БТА. Още: "Въздухът е сериозно замърсен": Жители на босненски град са призовани да не напускат домовете си (ВИДЕО)

Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде предупреждение към гражданите да затворят прозорците си и да избягват да стоят на открито.  Още: Загасиха пожара в Халкидики, но може да пламне отново

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Пожар Пожарна Белград опасни вещества
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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