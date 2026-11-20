Хиляди хора се събраха тази седмица в източния хърватски град Вуковар, за да отбележат 35-ата годишнина от падането му под югославските и сръбските сили по време на войната през 1991 г., почитайки хиляди цивилни и войници, убити по време на конфликта, предаде Анадолската агенция. Президентът на Хърватия Зоран Миланович, премиерът на страната Андрей Пленкович и председателят на парламента Гордан Яндрокович присъстваха на възпоменателните церемонии заедно с висши служители, ветерани от войната и семейства на жертвите.

Основната церемония започна в Националната мемориална болница във Вуковар, която се превърна в символ на страданията на града по време на близо тримесечната обсада.

След това участниците се присъединиха към традиционното шествие в памет на жертвите от Отечествената война, преминавайки през града към Мемориалното гробище на жертвите на Отечествената война, където бяха положени венци и запалени свещи в памет на загиналите.

Медицинският персонал, който е работил в болницата по време на обсадата през 1991 г., е водил шествието.

Vukovar 18. 11. 2026 🇭🇷 https://t.co/gNpQ47Gatu — RaleblU (@RaleblU) November 18, 2026

Призив към новата власт в Сърбия

Пленкович заяви пред репортери, че годишнината е важен повод за Хърватия да почете паметта на загиналите по време на борбата за независимост.

Той потвърди ангажимента на правителството за откриване на изчезналите от войната от 1991-1995 г.

Пленкович заяви, че хърватските власти са идентифицирали 343 изчезнали преди това лица по време на мандата на неговото правителство и ще продължат усилията си, докато съдбата на всички изчезнали не бъде установена.

Той призова новите власти на Сърбия да сътрудничат повече при разрешаването на неуредените случаи на изчезнали лица.

Вижте Вуковар след сръбските зверства

Вуковар стана арена на едни от най-ожесточените боеве по време на войната, последвала обявяването на независимостта на Хърватия от Югославия през юни 1991 г. Градът е обсаден в продължение на 87 дни от Югославската народна армия (ЮНА) и сръбските паравоенни сили, преди да падне на 18 ноември 1991 г.

Продължителните боеве причиниха обширни разрушения, оставяйки големи части от града в руини. Според хърватски данни, най-малко 2717 хърватски войници и цивилни са били убити по време на обсадата, докато над 22 000 жители са били разселени, а хиляди са били задържани в лагери. След превземането на града, членове на югославските и сръбските сили извършиха военни престъпления срещу затворници и цивилни, включително убийствата в Овчара, ферма близо до Вуковар. На 20 ноември 1991 г. от болницата във Вуковар са отведени над 200 души.

Dana 18. studenoga 1991. pao je Vukovar. Nakon višemjesečne opsade, JNA i srpske paravojne postrojbe počinile su masovne zločine nad hrvatskim braniteljima i civilima, a najmanje 20 000 ljudi protjerano je iz grada. https://t.co/BB88xJYzeS — Petar (@Petar216) November 17, 2026

Международният наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) установи, че впоследствие 194 затворници са били убити близо до Овчара. Трибуналът осъди бившите офицери от ЮНА Миле Мркшич и Веселин Сливанчанин във връзка с престъпления, извършени срещу затворници след падането на града. Мркшич беше осъден на 20 години затвор, докато Сливанчанин получи окончателна присъда от 10 години след преразглеждане на осъдителната му присъда. Вуковар остава под сръбски контрол до мирното присъединяване на Източна Славония към Хърватия на 15 януари 1998 г. под наблюдението на ООН. Годишнината се отбелязва ежегодно в Хърватия като Национален ден в памет на жертвите на войната и загиналите във Вуковар и Скабрня. ОЩЕ: 30 години Вуковар все още помни: Напрежение около изложба за сръбската жена - герой