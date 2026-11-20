"Няма нужда да се тревожите за политиката на Черна гора. Няма да отстъпим нито за йота, нито ще се откажем дори и сантиметър от черногорска територия", заяви заместник министър-председателят и министър на външните работи Ервин Ибрахимович, предаде черногорското издание "Победа". Той подчерта, че Черна гора иска това да бъде решено с помощта на всички документи. Ако обаче се провали, според него, не бива да се бяга от международните инстанции.

"Тези 25 глави също бяха затворени благодарение на Хърватия. Нашите страни са приятелски настроени и ние трябва отговорно да продължим да решаваме отворените въпроси. Изпратихме нота, че искаме преговорите за границата да продължат. Нищо за Бока няма да бъде поставяно под въпрос", заключи Ибрахимович на пресконференция. ОЩЕ: Хърватия не иска, но спира Черна гора в преговорите с ЕС: За какво настоява Загреб?

Граничният спор между Хърватия и Черна гора

Целият полуостров Превлака, включително нос Оштро, административно е принадлежал на Хърватия преди разпадането на Югославия. Според заключенията на Арбитражната комисия на Мирната конференция за бивша Югославия, ръководена от френския адвокат Робер Бадинтер, бившите административни граници между югославските републики стават международно признати държавни граници, прилагайки международноправния принцип uti possidetis juris. ОЩЕ: Хърватия не иска, но спира Черна гора в преговорите с ЕС: За какво настоява Загреб?