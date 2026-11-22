Полицията в Гърция осуетила предполагаемия план на 14-годишно момче да нападне училище и да застреля съученици. Новината предаде гръцкото издание Kathimerini, като гръцките власти определят случая като безпрецедентен в Гърция. Разследването провежда Антитерористичната служба на страната. То започнало след информация от чуждестранна агенция за потребител на Telegram, който заплашва да извърши масова стрелба, става ясно от публикацията.

Момчето си търсило оръжия, купил си 35-сантиметров нож

Полицията в южната ни съседка проследила акаунта до тийнейджъра. Той уж е проучвал стрелби в училища по света и искал е да купи огнестрелни оръжия и военно оборудване.

Младежът е обмислял да запише нападение и да го публикува онлайн. Той също така успял да си купи 35-сантиметров нож. ОЩЕ: Ученик откри огън в тайландско училище, уби шестима души и после отне живота си (ВИДЕО)

Какви са били мотивите му?

Момчето заявило пред полицията какви са мотивите му. То искало да накаже група от 10 до 15 непълнолетни. Причината била, че те многократно са го обиждали и са го нападали физически.

Властите заявиха, че няма доказателства за идеологическа радикализация или терористичен мотив. Те описаха случая като ескалация към целенасочено насилие, водено от отмъщение, пише още гръцкото издание. ОЩЕ:Хиляди училища в Европа получиха фалшиви заплахи за бомби