Заради напрежението с Иран: Външен министър от Балканите се среща с Рубио

Гръцкият външен министър Георгиос Герапетритис ще пътува до Вашингтон за среща с държавния секретар Марко Рубио в Държавния департамент на Съединените щати. Това посещение сигнализира за трайно взаимодействие на високо ниво между Атина и Вашингтон, според информация, получена от гръцкото издание Kathimerini. Очаква се разговорите да обхванат целия спектър от двустранни въпроси, включително усилията за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството между САЩ и Гърция в множество сектори, укрепване на регионалната стабилност и разглеждане на по-широки международни развития, с особен акцент върху Иран, Украйна и Ивицата Газа.

Фокусът върху Иран

Срещата се провежда във време на засилено геополитическо напрежение, като Иран е начело на външнополитическия дневен ред на САЩ и е източник на нарастваща международна загриженост.

В тази нестабилна среда тясната координация между Гърция и Съединените щати все повече се разглежда като критична за защитата на споделените стратегически интереси, особено по въпросите на регионалната и глобалната сигурност.

Гилфойл също е в САЩ

Междувременно стана ясно, че във Вашингтон е и посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, която проведе серия от срещи на високо ниво в Белия дом и Държавния департамент. Гилфойл се срещна с Тръмп, където, наред с други въпроси, е била обсъдена възможността за президентско посещение в Гърция, разбира „Катимерини", идея, за която президентът се твърди, че е с благосклонно отношение. Тя се срещна и с Рубио в Държавния департамент като част от текущите институционални дипломатически консултации.