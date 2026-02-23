Спорт:

Мъж се сгази със собствената си кола (ВИДЕО)

23 февруари 2026, 15:51 часа 224 прочитания 0 коментара

Странен инцидент с мъж, който се самосгази със собствения си автомобил, е станал в истанбулския район Кагътхане, съобщи турското издание Hurriyet. Инцидентът се е случил през ноември миналата година, но придоби популярност този уикенд в социалните мрежи и платформи. Докато се качвал в колата си 48-годишният Саваш Д. паднал от шофьорската седалка. През това време колата се движела на заден ход. Видно от кадрите мъжът тъкмо се изправя и колата се връща и го блъска. 

Последствията от инцидента

В резултат на удара Саваш останал заклещен между стената и превозното средство. Саваш Д. бил ранен, а междувременно са нанесени са щети на още две превозни средства и на електрическото табло на тротоара.

След инцидента, медицински и полицейски екипи са изпратени на мястото на произшествието, след като е получен сигнал. Медицински персонал е оказал първа помощ на пострадалия Саваш Д. на място. Установено е, че Саваш е получил фрактура на тазобедрената става и счупени крака и е откаран с линейка в болница „Окмейдани“„Проф. д-р Джемил Ташчъоглу“ за лечение. Установено е, че нито един от водачите, участвали в произшествието, не е бил под въздействието на алкохол.

Обяснението: Защо колата се връща обратно

Садат Полат, който е собственик на магазин наоколо, определи ситуацията като малко е абсурдна.

Вероятната причина според него е била отворена врата на автомобила при потегляне.

"Кракът му може да се е закачил за педала; може да е паднал оттам. Защото е ударил колата, а колата се е движела бързо и тъй като е с автоматична скоростна кутия, може да е превключила предавка", добави още той. ОЩЕ: Пиян шофьор самокатастрофира, пострадали са той и спътникът му

Деница Китанова
