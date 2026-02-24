Природен газ и още нещо: Гръцки министър спомена България в САЩ

Гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру спомена България по време на учаситето си в Трансатлантическата среща на върха за сигурност на природния газ, провеждана в Института за мир „Доналд Тръмп“, предаде Kathimerini. Страната ни беше спомената в контекста на Вертикалния коридор, който гръцкият министър определи като стратегически проект не само в търговски, но и в геополитически план, свързващ Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна.

Според него потенциалното му разширение би могло да включва Унгария, Словакия и страни от Западните Балкани като Сърбия и Северна Македония. „Този ​​коридор не е само за енергия, той е артерия на мира и просперитета, допринасяща за регионалната стабилност и потенциално предотвратяваща конфликти по-ефективно от други механизми за сигурност, включително НАТО“, каза Папаставру.

Папаставру добави, че 98% от наличния капацитет на Маршрут 1 е осигурен в последния кръг на обвързващи резервации, което е сигнал за силно търговско търсене и за нарастващата стратегическа тежест на коридора. ОЩЕ: Бойко Борисов и Мицотакис обсъдиха Вертикалния газов коридор

Вносът на втечнен природен газ в Европа

Малко след пристигането си в столицата на САЩ, Папаставру направи обръщение към събитие, озаглавено „10 години сътрудничество между САЩ и ЕС в областта на втечнения природен газ“, отбелязвайки, че енергетиката се е превърнала в стълб на сигурността и стратегическото сближаване между Европа и Съединените щати. Той заяви, че близо 60% от вноса на втечнен природен газ (LNG) в Европа сега произхожда от Съединените щати, което прави Европейския съюз най-голямата световна дестинация за американски втечнен природен газ.

Той постави особен акцент върху запазването на стратегическото отдръпване на Европа от руския природен газ, предупреждавайки, че трябва да се предотврати непрякото му повторно навлизане на европейския пазар чрез алтернативни маршрути.

Той заяви, че Европейският съюз и Съединените щати трябва да работят в тясно сътрудничество, за да възпрепятстват всякакви действия, които биха могли да подкопаят колективната им енергийна стратегия, и съвместно да обсъдят алтернативни транзитни маршрути за руски природен газ през Турция. ОЩЕ: Газ за Украйна от Ревитуса през България: Търговете не успяха