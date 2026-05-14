Лидерът на босненските сърби Милорад Додик заяви в интервю за контролираната от руската държава агенция ТАСС, че очаква руския диктатор Влардимир Путин в Република Сръбска по време на освещаването на църквата „Преображение Господне“ в Баня Лука. „Чакаме Владимир Владимирович Путин. Църквата се строи по проект на църквата , която някога е била в Кремъл. И Руската православна църква ни даде този проект. Остава само вътрешното изографисване и ще го направим заедно с нашите руски приятели", казва Додик. Той не крие, че именно Русия е помогнала за тази църква.

Босненският лидер засвидетелства подкретата си за руската агресия в войната й Украйна, като се обяснява във вярност, уверявайки, че оръжия от Република Сръбска не са изпращани на Киев.

„Що се отнася до Република Сръбска, можем уверено да кажем, че в Украйна няма оръжия от Република Сръбска. Ако нещо е попаднало там от Босна и Херцеговина, то е било изпратено от мюсюлмани чрез техни връзки и други държави", посочва още Додик в интервюто.

Ще го арестуват ли в Босна и Херцеговина?

Една евентуална визита на Путин повдига въпроса дали той ще бъде арестуван в Босна и Херцеговина, тъй като сраната признава юрисдикцията на Международния наказателен съд (МНС). Припомняме, че МНС издаде международна заповед за арест на Путин през март 2023 г. за военното престъпление „незаконно депортиране“ на украински деца. През декември 2025 г. руският диктатор Владимир Путин подписа закон, който да го пази в бъдеще, което донякъде издава пораженческо мислене в Кремъл, става ясно от публикация в официалния юридически сайт на Руската федерация. Законът забранява изпълнението на решения на чуждестранни наказателни съдилища в Русия освен ако не се основават на резолюция на Съвета за сигурност на ООН или международен договор, включващ Русия.

Руската мечта за дестабилизацията на Балканите

Припомняме, че през септември излрезе доклад на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, че Русия иска дестабилизация на Балканите чрез отмяна на Дейтънското споразумение, което сложи край на войната в Босна и Херцеговина.

Междувременно преди дни върховният представител в Босна и Херцеговина, който следи за това споразумение подаде оставка, което доведе до радостта на Додик. ОЩЕ: Кристиан Шмидт подаде оставка: Кой следи изпълнението на Дейтънското споразумение