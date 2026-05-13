Турция блокира енергиен проект в Егейско море с радио - тормоз

Турски ракетен кораб е тормозил по радиото кораба за полагане на кабели Ocean Link между гръцките острови Кос и Астипалея в югоизточната част на Егейско море, съобщава гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал, докато корабът под панамски флаг е извършвал работа по инсталиране на подводни кабели в международни води, когато турският кораб е заявил, че районът е под турска юрисдикция и е трябвало да издаде навигационно предупреждение Navtex.

Гърция се намеси

Гръцка фрегата „Адриас“, действаща в района, се намеси по радиото и заяви, че Ocean Link е извън турската юрисдикция. Корабът продължи операциите си без прекъсване, докато турският ракетен катер по-късно напусна района.

Не е първият случай

Гръцки представители заявиха, че инцидентът се вписва в поредица от подобни епизоди през последните месеци, включващи кораби за полагане на кабели в Егейско море.

В началото на март турска корвета издаде подобни радиопредупреждения срещу кабелния кораб Ocean Connector в района между Аморгос и Астипалея.

Допълнителни инциденти бяха регистрирани и през януари и февруари, като турските власти твърдят, че районите на изток от 25-ия меридиан попадат под това, което те считат за своя изключителна юрисдикция за разрешаване на морски работи.

Анкара също така твърди, че гръцките острови в Егейско море нямат право на континентален шелф или други морски зони отвъд шест морски мили от териториалните води, позиция, която Атина отхвърля като правно необоснована.