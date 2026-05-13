Войната в Украйна:

Идея да се продаде Акропола, последвано от "Млъквай": Разкрития за финансовата криза в Гърция

13 май 2026, 15:01 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Идея да се продаде Акропола, последвано от "Млъквай": Разкрития за финансовата криза в Гърция

По време на дълговата криза в Гърция е имало предложение Акрополът да бъде продаден. Това разкри Жан-Клод Юнкер в документален филм, посветен финансовата криза в Гърция в периода 2009 - 2018 г., която почти извади страната от еврозоната. В понеделник беше излъчен втори епизод от документална поредица на елевизия "Скай", която хвърля светлина върху критичните преговори за спасяване на Гърция и включва свидетелства на водещи лица, пише "Прото тема".

На заседание на Еврогрупата през октомври 2009 г. тогавашният гръцки финансов министър Йоргос Папаконстантину информира колегите си, че дефицитът в гръцкия държавен бюджет ще достигне 12,5% вместо планираните 6%. На това заседание тогавашният председател на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер произнася прословутата си фраза "Играта свърши", с която обявява края на благосклонното отпускане на заеми на Гърция. 

Следват три спасителни програми между 2010 г. и 2018 г., договаряни между гръцките власти и т.нар. "тройка" - Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд.

Още: Забравете за евтина почивка в Гърция: Драстичен скок на цените за лятото

Юнкер заявява във филма, че голямата грешка на тогавашното гръцко правителство е, че е оставило партньорите да мислят, че икономиката на страната се развива добре. 

Той разкрива, че финансов министър на една от страните членки е предложил Гърция да продаде Акропола. Без да уточнява от коя държава е бил министърът, от думите на Юнкер става ясно, че е била жена и той й е казал "да млъкне".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Шокирахме се, размерът (на инфлацията - бел. пр.) беше шокиращ. Стана ясно, че гръцкото правителство не е било откровено", казва пред "Скай" Клаус Реглинг, бивш управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност и допълва, че "оттук нататък доверието беше загубено".

Как Гърция иска да дисциплинира шофьорите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гърция Акропола гърция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес