Идея да се продаде Акропола, последвано от "Млъквай": Разкрития за финансовата криза в Гърция

По време на дълговата криза в Гърция е имало предложение Акрополът да бъде продаден. Това разкри Жан-Клод Юнкер в документален филм, посветен финансовата криза в Гърция в периода 2009 - 2018 г., която почти извади страната от еврозоната. В понеделник беше излъчен втори епизод от документална поредица на елевизия "Скай", която хвърля светлина върху критичните преговори за спасяване на Гърция и включва свидетелства на водещи лица, пише "Прото тема".

На заседание на Еврогрупата през октомври 2009 г. тогавашният гръцки финансов министър Йоргос Папаконстантину информира колегите си, че дефицитът в гръцкия държавен бюджет ще достигне 12,5% вместо планираните 6%. На това заседание тогавашният председател на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер произнася прословутата си фраза "Играта свърши", с която обявява края на благосклонното отпускане на заеми на Гърция.

Следват три спасителни програми между 2010 г. и 2018 г., договаряни между гръцките власти и т.нар. "тройка" - Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд.

Юнкер заявява във филма, че голямата грешка на тогавашното гръцко правителство е, че е оставило партньорите да мислят, че икономиката на страната се развива добре.

Той разкрива, че финансов министър на една от страните членки е предложил Гърция да продаде Акропола. Без да уточнява от коя държава е бил министърът, от думите на Юнкер става ясно, че е била жена и той й е казал "да млъкне".

"Шокирахме се, размерът (на инфлацията - бел. пр.) беше шокиращ. Стана ясно, че гръцкото правителство не е било откровено", казва пред "Скай" Клаус Реглинг, бивш управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност и допълва, че "оттук нататък доверието беше загубено".

