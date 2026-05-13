Българофили и промакедонци: Нов спор между Мицкоски и СДСМ

След като македонският външен министър Тимчо Муцунски се обиди на определението от българската му колежка "северномакедонски партньори" - нов спор за това дали са българофили или промакедонци се разрази между управляващи и опозиция в югозападната ни съседка Северна Македония, става ясно от материал на македонската медия press24.mk. Всъщност изглежда всичко започва с изявление на лидера на опозицията Венко Филипче, който нарече ВМРО-ДПМНЕ - българофилска партия. Това изглежда обиди македонския премиер и лидер на партията Християн Мицкоски.

Как Мицкоски вижда партията си?

Ето защо той остро разкритикува ръководството на СДСМ, оценявайки, че партията е загубила своята идентичност и начин на действие. Помолен да коментира изявлението на лидера на СДСМ, който нарече ВМРО-ДПМНЕ „българофилска партия“, Мицкоски подчерта, че подобни твърдения не заслужават сериозен коментар.

„Ние сме промакедонска партия и това е, което ни интересува, а фактът, че СДСМ като политическа партия отдавна е загубила своята идентичност и начин на действие, е техен проблем и мисля, че те ще се сблъскат с този проблем много скоро на изборите“, каза Мицкоски.

Партията с най-много български паспорти

Междувременно председателят на СДСМ Венко Филипче отвърна на удара на премиера Мицкоски. Филипче атакува Мицкоски в кратко съобщение, намеквайки за българските паспорти на служители и членове на ВМРО-ДПМНЕ, доплъва Скопје1.мк.