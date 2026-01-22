Преди година коленичи на Мелони, сега вечеря с дъщерята на Тръмп: Еди Рама не играе на дребно (ВИДЕО)

След като през май миналата година, макар и на шега, албанският премиер Еди Рама коленичи на харизматичната италианска министър-председателка Джорджа Мелони, изглежда не играе на дребно и наскоро вечеря с дъщерята на американския президент Доналд Тръмп - Иванка. Причината обаче е инвестиция за милиони. Вчера вечерта, след спирка за кафе в района на Студената вода, премиерът Еди Рама и Иванка Тръмп пътуваха за албанския град Орикум, където вечеряха в ресторант в района, пише албанската телевизия Top Chanel.

В тази среща са участвали около 60 архитекти, които са в дискусии до около 23:00 часа. По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с инвестициите, които Иванка Тръмп и съпругът ѝ направиха през миналата година в страната, допълва още медията. ОЩЕ: Еди Рама падна на колене пред Мелони (ВИДЕО

Инвестицията

Припомняме, че албанското правиктелство правителството одобри луксозен проект, който ще бъде построен от компанията на съпруга на Иванка - Джаред Къшнър.

На 27 декември 2023 г. голямата международна туристическа компания "Атлантик Инкюбейтър Партнърс", ръководена от Джаред Кушнер, внесе предложение в Албанската агенция за инвестиционно развитие за инвестиционен проект на остров Сазан.

На 30 декември 2024 г. компанията му получи статут на стратегически инвеститор за изграждането на луксозен курорт на острова от Комитета за стратегически инвестиции, ръководен от премиера Еди Рама. ОЩЕ: Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград "от уважение към сръбските граждани"