Спорт:

Президентът на Хърватия ще се противопостави на "Давидовата прашка"

24 март 2026, 16:18 часа 169 прочитания 0 коментара
Президентът на Хърватия Зоран Миланович категорично се противопостави на обявеното сътрудничество с Израел за закупуване на системата за противовъздушна отбрана „Давидова прашка“ и заяви, че ще използва правомощията си на главнокомандващ, за да забрани на хърватската армия да участва в споразумението, предаде хърватската медия "Индекс". Думите му дойдоха в контекста на информацията, че хърватският военен министър преговаря с израелците за придобиването на системата. 

"Кълна се в Бог, това няма да се случи. Хърватската армия, по моя заповед, няма да участва в това“, каза президентът. Той заяви, че това е предупреждение и призова да не го правят, подчертавайки, че никой хърватски войник няма да участва в това.

Израел въоръжава Сърбия

Миланович предупреди, че Израел едновременно с това въоръжава Сърбия, което хърватското правителство разглежда като проблем със сигурността.

Президентът открои като ключов проблем факта, че министърът на отбраната преговаря с израелците едновременно с това, „докато Израел въоръжава най-близкия ни съсед, което ние виждаме като проблем със сигурността, аз говоря за Сърбия“.

Подробности за "Давидовата прашка"

„Давидова прашка“ е усъвършенствана израелска система за противоракетна отбрана, предназначена за прихващане на ракети със среден и дълъг обсег, крилати ракети и дронове. Разработена съвместно със САЩ, тя запълва празнината между системите „Железен купол“ и „Стрела“. ОЩЕ: Израел тества успешно "Прашката на Давид"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Израел Хърватия Сърбия Зоран Миланович въоръжаване ПВО Давидова прашка
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес