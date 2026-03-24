Президентът на Хърватия ще се противопостави на "Давидовата прашка"

Президентът на Хърватия Зоран Миланович категорично се противопостави на обявеното сътрудничество с Израел за закупуване на системата за противовъздушна отбрана „Давидова прашка“ и заяви, че ще използва правомощията си на главнокомандващ, за да забрани на хърватската армия да участва в споразумението, предаде хърватската медия "Индекс". Думите му дойдоха в контекста на информацията, че хърватският военен министър преговаря с израелците за придобиването на системата.

"Кълна се в Бог, това няма да се случи. Хърватската армия, по моя заповед, няма да участва в това“, каза президентът. Той заяви, че това е предупреждение и призова да не го правят, подчертавайки, че никой хърватски войник няма да участва в това.

Израел въоръжава Сърбия

Миланович предупреди, че Израел едновременно с това въоръжава Сърбия, което хърватското правителство разглежда като проблем със сигурността.

Президентът открои като ключов проблем факта, че министърът на отбраната преговаря с израелците едновременно с това, „докато Израел въоръжава най-близкия ни съсед, което ние виждаме като проблем със сигурността, аз говоря за Сърбия“.

Подробности за "Давидовата прашка"

„Давидова прашка" е усъвършенствана израелска система за противоракетна отбрана, предназначена за прихващане на ракети със среден и дълъг обсег, крилати ракети и дронове. Разработена съвместно със САЩ, тя запълва празнината между системите „Железен купол" и „Стрела".