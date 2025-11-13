Любопитно:

Притеснителна тенденция: Трусове през минути люлеят Балканите

13 ноември 2025, 10:54 часа 346 прочитания 0 коментара
Серия земетресения ръзтърсиха Турция в последните часове. За минути южната ни съседка беше разтърсена от 4 земетресения с магнитуд над 4 по Рихтер.

Обявеният за зона на бедствие в Балъкесир Синдъри продължава да се тресе. Последното земетресение с магнитуд 4,7 е станало в 6:16 ч. сутринта, последвано от още 3 земетресения с магнитуд 4,2 в 6:20 часа и 6:21 часа. Друг трус с магнитуд 4 удари същия район в 7:45 ч. сутринта местно време, предава Haberler.

В района е регистрирано земетресение с магнитуд 4,7 в 6:16 ч. сутринта, съобщава Турската служба за управление на бедствията (AFAD).

Трусовете са били на дълбочина 12,31 км.

Източник: Getty Images

Трусове през броени минути

Само 4 минути след този трус следва вторичен с магнитуд 4,2, също в центъра на Синдирги. Минута по-късно - трето земетресение със същата сила. Вторичните трусове са били на дълбочина съответно 7 и 7,89 км.

В 7:45 ч. сутринта последва още едно земетресение с магнитуд 4. Така общият брой на трусовете с магнитуд над 4 по Рихтер в региона, започнали малко след 6:00 часа сутринта, е общо 4.

Няма данни за жертви и разрушания, макар че земетресенията са били усетени в съседните провинции.

Вълна от трусове в последните месеци

След като на 10 август и 27 октомври бяха регистрирани земетресения с магнитуд 6,1, регионът беше обявен за "Зона на бедствие с общо въздействие върху живота". Според доцент д-р Бюлент Йозмен, експерт по управление на бедствия, през последните 3 месеца в Синдирги са регистрирани над 15 000 земетресения, което е приблизително 60% от общия брой земетресения,  в Турция през настоящата година.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
