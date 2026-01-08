Войната в Украйна:

Мирише ли на избори в РСМ: Мицкоски иска среща за служебен кабинет (ВИДЕО)

08 януари 2026, 15:47 часа 313 прочитания 0 коментара
Мирише ли на избори в РСМ: Мицкоски иска среща за служебен кабинет (ВИДЕО)

Македонският премиер Христиан Мицковски е намислил да прави реформа и да премахне служебното правителство в Република Северна Македония. За целта е изпратил покани до политическите партии за среща. Планът му е тя да се проведе в следващите седем до десет дни, предаде македонската медия "Телма". Мицковски очаква всички лидери на парламентарните коалиции да приемат поканата и да участват в срещата, за да се постигне конструктивен диалог по ключовите държавни въпроси.

Сред темите на срещата ще бъде и избора на нов омбудсман, след пенсионирането на Насер Зибери.

Мирише ли на изборите?

Опозицията в лицето на СДСМ заподозря сценарий, който според тях е замислен още миналата година: Предсрочни избори, после мигранти за пари.

"Няма пари в бюджета, правителството бърза да транспортира мигранти, да вземе заем от 6 милиарда евро плюс 20 000 паунда на мигрант, както съобщават британските медии. Нека Мицкоски и нежната коалиция ВМРО-ЗНАМ сами да свикат изборите, когато вече са ги "планирали - СДСМ няма да бъде прикритие за този сценарий", заяви лидерът на опозиционната СДСМ Венко Филипче.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

СДСМ е на мнение, че техническото правителство трябва да остане. ОЩЕ: Политическият елит в РСМ на среща с най-големия проводник на руска пропаганда

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ВМРО-ДПМНЕ СДСМ Република Северна Македония Християн Мицкоски Венко Филипче
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес