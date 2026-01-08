Вижте как Гърция побелява от сняг (ВИДЕО)

Обилен снеговалеж вали в гръцкия град Мецово, област Епир, става ясно от Forecast Weather Greece в платформата X. Видно от кадрите градчето е покрито с дебела снежна покривка. Градът се намира на 1156 метра надморска височина и е считан за зимната перла на Гърция. Тежко време удари части от Гърция в ранните часове на четвъртък, като бурите бяха съсредоточени в района на Епир в северозападната част на страната, което доведе до извънредни ситуации, прекъсване на пътуванията и щети на инфраструктурата, съобщиха властите, допълва Kathimerini.

Лошото време и щетите в района

Бурята причини големи щети в района на Цумерка, където бяха съобщени свлачища, падащи камъни и щети по пътната мрежа. Сериозни прекъсвания бяха регистрирани и във водоснабдителните системи, особено близо до село Катарактис, което обслужва няколко близки населени места. Предупредително съобщение беше издадено чрез националната система за спешни случаи 112 до жителите на района, тъй като органите за гражданска защита поставиха всички съответни служби в повишена готовност и призоваха жителите да ограничат ненужните пътувания.

Според Националната метеорологична служба на Гърция се очаква силни дъждове и гръмотевични бури да продължат в части от Западна Гърция, Йонийските острови, западния и южния Пелопонес, както и в Източна Македония и Тракия до сутрешните часове, като постепенно ще отслабнат по-късно през деня. ОЩЕ: Торнадо срина птицеферма и повреди военни съоръжения в Гърция (ВИДЕО)