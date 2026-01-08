Войната в Украйна:

Пламна най-голямата катедрала в Нови Сад (ВИДЕО)

08 януари 2026, 13:25 часа 314 прочитания 0 коментара
Пламна най-голямата катедрала в Нови Сад (ВИДЕО)

Пожар избухна около 6:00 часа тази сутрин на страничния вход на катедралата “Името на Мария“ в центъра на Нови Сад. Огънят е бил бързо овладян от пожарникарите и по първоначални данни няма пострадали, предаде БГНЕС. Местни медии съобщиха, че става дума за умишлено подпалване, като материални щети са нанесени по страничните врати на храма. В района се усеща миризма на сажди, а полицията е отцепила периметъра около църквата. Енорийският свещеник на катедралата Атила Зелер заяви, че е научил за инцидента рано сутринта, когато е видял полицейски и пожарни автомобили пред храма. Той посочи, че точният момент на възникване на пожара все още не е установен, щетите са видими, но най-важното е, че няма жертви.

По думите му, откакто служи в църквата от 2021 г., подобен инцидент не се е случвал, а към момента се изчаква официална информация от разследващите органи.

Акт на омраза

Още: Мъж с черно наметало и златна маска прекъсна коледната служба в Кьолнската катедрала (ВИДЕО)

Гражданското движение “Браво“ определи пожара в катедралата като престъпление, акт на омраза и пряка атака срещу религиозните свободи, сигурността и съжителството в Нови Сад.

В разпространено съобщение организацията посочва, че години наред се насърчават разделения, етикетиране и публично заклеймяване, докато институциите мълчат или реагират избирателно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Оттам подчертават, че когато екстремизмът се подхранва, а насилието се оправдава или премълчава, резултатът е посегателство срещу религиозни обекти и атмосфера на страх.

Да няма селективно правосъдие

Още: Румъния откри най-голямата православна църква в света (ВИДЕО)

Движението настоява компетентните органи незабавно да проведат пълно и прозрачно разследване, да идентифицират и подведат под отговорност извършителите и да прекратят практиката на селективно правосъдие и политическо прикриване на екстремизма.

От “Браво“ отбелязват, че е особено тревожно, че нападението е извършено на голям християнски празник в град, който дълги години се гордее със своя мултиконфесионален и мултиетнически характер, като подобни инциденти са резултат от продължително насаждане на националистическа нетърпимост и нормализиране на езика на омразата в публичното пространство.

Още: Катедралата "Св.София", обект на ЮНЕСКО, с поражения след руска атака срещу Киев (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожар омраза екстремизъм Нови Сад Катедрала
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес