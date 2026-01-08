Политическият елит в РСМ на среща с най-големия проводник на руска пропаганда

Архиепископ Стефан, който оглавява Македонска православна църква - Охридска архиепископия (MOC-OA) и който е считан за един от най-големите проводници на руска пропаганда в югозападната ни съседка, проведе важна среща с политическия елит на Скопие, става ясно от публикация в македонската медия "Телма". На срещата са присъствали македонският президент Гордана Силяновска - Давкова, министърът на вътрешните работи на страната и кметът на Скопие Орче Георгиевски и други висопостопавени политици.

Там бяха още и бившият президент Георге Иванов и съпругата му Мая Иванова, но предшественикът на Давкова - Стево Пендаровски не присъстваше на тази среща. Дали защото отвори дискусията за така наречения "Сръбски свят" в Република Северна Македония - остава загадка. Друг отсъстващ от срещата е премиерът Християн Мицкоски.

Срещата е била неформална и по повод Коледа, която в югозападната ни съседка отбелязват заедно с Русия на 7 януари. "Срещата, която се проведе в архиепископската канцелария, премина в приятна, празнична атмосфера", информира MOC-OA в публикация на своя уебсайт, който между другото е недостъпен за България.

Македонската църква и руската пропаганда

Припомняме, че наскоро изслезе разследване, че руската православна пропаганда си пробива бът през църковните медии на Северна Македония, това се посочваше в материал на Антидезинформационната мрежа за Балканите (ADN-Балкани), която се позовава на материал в Truthmeter.mk в рамките на проекта за борба с дезинформацията в Западните Балкани. Контактите на високо ниво след признаването на Македонската православна църква – Охридска архиепископия (МПЦ-ОА) от страна на Русия са отворили вратите за руската пропаганда в Северна Македония, до голяма степен заобикаляйки Сръбската православна църква, която традиционно се разглежда като централен център на „меката сила“ на Русия в Западните Балкани.

Московската патриаршия проявява нарастващ интерес към разширяване на дейността си в издателския сектор, както се вижда от посещенията на ръководителя на отдела за публикации на Скопската епархия в Москва през октомври тази година, както и през 2024 г., пише още платформата. ОЩЕ: Руската пропаганда си пробива път през църквата в Северна Македония