Коледа по македонски: Диви свине се разходиха в Скопие (ВИДЕО)

Две диви свине си направиха разходка навръх Коледа в столицата на Северна Македония - Скопие, става ясно от видео в социалните мрежи, за което се твърди, че свинете са забелязани в 19.30 в коледния ден на ул. "Питу Гули", в квартал "Водно". Знаем, че нашите югозападни съседи отбелязват Рождество Христово заедно с Русия на 7 януари. Не е ясно каква е причината за градската разходка на двете диви свине, но вероятно са придошли в градски условия, за да търсят храна.

Потребител коментира под видеото, че не е останало вече къде да живеят, тъй като по думите му половината гора се изгаря, а другата половина се изсича.

Дург потребител в социалната мрежа твърди, че и друг път е забелязвал в квартала диви свине.

Глиганите в региона

Възприемани от мнозина като вредители, които унищожават реколтата, гледката на дузина или повече глигани, тичащи по тротоарите или душещи из задните дворове, вече не е необичайна в много части на Гърция.

През ноември гръцките власти призоваха шофьорите да се оглеждат за глигани в Северна Гърция, защото местните медии пишааха, че популацията им е толкова голяма, че излизат на пътя, а много коли завършват в сблъсък с глиган на пътя. ОЩЕ: Животът до мечки и вълци: В наша съседка говорят за "див ренесанс"