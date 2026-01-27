Продължава протестът на превозвачите от Западните Балкани, предаде БНТ. От полунощ те блокираха тежкотоварния трафик на граничните пунктове на България със Сърбия и Северна Македония. Превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина настояват да отпадне ограничението за престой от 90 дни в рамките на 6 месеца на територията на Европейския съюз. Планира се протестните действия да продължат една седмица.

Причината: Правилото „90 от 180“ превръща шофьорите в „туристи“

В основата на ескалиращото напрежение стои въвеждането на новата Европейска система за вход и изход (EES) и стриктното прилагане на правилото за краткосрочно пребиваване. Според него, граждани на страни извън ЕС (трети страни) имат право да пребивават в Шенгенското пространство само 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Въпреки че мярката е насочена към регулиране на миграционния поток и сигурността, тя автоматично обхваща и професионалните шофьори. За сектора това означава практически невъзможност за работа.

„Проблемът е, че шофьорите са третирани като обикновени туристи. Лимитът от 90 дни е крайно недостатъчен за хора, чиято професия е свързана с постоянно движение през границите. Те няма как да спазват този период и да изпълняват договорите си“, обяснява Емил Николов от Съюза на международните превозвачи.

Протестиращите и браншовите организации настояват за спешна промяна в категорията на заетите в международния транспорт. Основното искане е професионалните водачи да бъдат признати за „трансгранични работници“, което би ги извадило от общите рестрикции за туристически престой.

Ако правилото влезе в сила в този си вид от 10 април, това би означавало, че след три месеца работа един шофьор от Сърбия или Босна ще трябва да бъде „приземен“ за следващите три месеца, което би довело до масови фалити на транспортни фирми и прекъсване на веригите за доставки.

