От Тракия до Космоса: Кой и защо изпрати наносателит там?

Чрез ракета SpaceX гръцката компания Prisma Electronics успява да изстреля първия наносателит, проектиран и построен в Гърция. Става въпрос за MICE 1, който е изстрелян от базата Ванденберг в Калифорния на 28 ноември 2025 г. Сателитът е изцяло проектиран и произведен в Гърция и е предназначен за използване в корабоплаването, както и в тежки условия, като например след природни бедствия, пише гръцкото издание Kathimerini. Така сателитът преминава пътя от Тракия до Космоса.

„Нашата цел сега, след като наносателитът беше изстрелян, е да използваме данните, които той предоставя, за да се подобрим още повече. До 2030 г., когато корабите ще трябва да обновят системите си, искаме да сме готови с нови продукти. Процесът на подготовка беше огромно поучително преживяване и сме много горди, че успяхме. По същество говорим за производство с нулев риск и нулеви грешки – всичко трябва да бъде построено перфектно. И всичко това се прави в Тракия", казва тракийския предприемач Христос Йордамлис, собственик на Prisma Electronics. ОЩЕ: Гърция краде занаята на Мъск в Космоса

Името на сателита

Сателитът е наречен MICE на инициалите на Marine Identification and Communication System (Морска идентификационна и комуникационна система), но също и защото е малко - над пет килограма.

"Гърция има невероятен потенциал и талант. Това, което ѝ липсва, е последователността и организационната дисциплина, необходими за провеждане на политики и проекти, които изискват 15- или 20-годишен хоризонт, като тези в космическия сектор“, казва Джордамлис.

Вниманието към Космоса

Prisma Electronics, която вече е насочила вниманието си към сближаването на Космоса и корабоплаването, където нова регулаторна рамка е движеща сила за големи промени и трансформации.

„Създаването на системи и спътници става едновременно изключително взискателно и абсолютно необходимо за всяка страна, която уважава себе си, от отбраната и предотвратяването на бедствия до телекомуникациите и отвъд. Като компания, ние сме част както от мащабни, така и от дребномащабни усилия, предприети в Гърция в тази област през последните 10 години", казва Джордамлис. ОЩЕ: Гърция изстреля първия си сателит за наблюдение на околната среда