Сърбия и Азербайджан ще строят съвместно газова електроцентрала

Докато Европейската комисия преразглежда финансирането на Сърбия - страната се споразумя с Азербайджан да изградят съвместно газова електроцентрала с инсталирана мощност от 500 мегавата. Това беше обявено вчера по време на посещението на азербайджанския президент Илхам Алиев в Белград, предават Kajgana и други македонски сайтове като "Вечер" и "Инфомакс". Вучич изчисли, че газова електроцентрала с Азербайджан може да отвори врати близо до Ниш през 2029 г.

„Проектът за изграждане на газова електроцентрала в Сърбия ще бъде една от най-големите инвестиции на Азербайджан в Европа“, заяви Алиев на съвместна пресконференция след разговори със сръбския президент Александър Вучич.

„Днес се споразумяхме да увеличим количествата за износ и този газ ще бъде преобразуван в електричество. По този начин ще имаме чиста енергия, която е и за вътрешния пазар, а в близко бъдеще ще се създадат възможности за износ за Сърбия“, отбеляза Алиев. ОЩЕ: ЕК преразглежда финансирането на Сърбия

Азербайджан и Сърбия имат много ясни планове

Алиев заяви, че Азербайджан и Сърбия имат „много ясни планове“ за бъдещето, предимно в областта на енергетиката и транспорта, с цел подобряване на резултатите в тези два сектора. Той обяви „значителни“ инвестиции в Сърбия.

Азербайджан наскоро започна доставки на природен газ за Сърбия, която досега до голяма степен зависи от руските газови доставки.

На вчерашните срещи на двете държавни делегации бяха подписани поредица от двустранни споразумения за по-нататъшно подобряване на икономическото сътрудничество между двете страни, а също така беше обявено незабавното установяване на директен полет между Белград и азербайджанската столица Баку. ОЩЕ: "Сърбиягаз" вероятно ще удължи договора си за руски газ