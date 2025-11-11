В Словения ще проведат референдум за смъртта

Словенските власти обявяват референдум за 23 ноември за закон, който да регулира асистираното (подпомогнато) умиране, съобщиха македонската медия "Либертас", позовавайки се на информация в словенските медии. Разногласията между над тридесетте политически партии по този въпрос са много остри, така че разграничението между консервативни, традиционалистки партии и тези, които се застъпват за по-прогресивна политика, е ясно.

Свобода на избор в края на живота?

Поддръжниците настояват, че асистираното умиране би осигурило достойнство и свобода на избор на хората в края на живота, докато противниците предупреждават, че по този начин ще бъде нарушена конституционната защита на живота, което би застрашило уязвимите индивиди, съобщи словенската STA. ОЩЕ: Коя е първата страна в Латинска Америка, узаконила евтаназията?

Законна евтаназия ли е това?

Противниците на закона за асистираното умиране вярват, че защитата на човешкото достойнство се корени в грижата, а не в убийството, и се застъпват за инвестиране в хосписи, палиативни грижи и психологическа подкрепа, а не в законна евтаназия.

Най-силната опозиция срещу асистираното умиране идва от редиците на консервативни партии като Демократическата партия (SDS), Нова Словения (NSi) и Народната партия (SLS), които твърдят, че законът нарушава конституционното право на живот, потъпква медицинската етика и е обект на възможна злоупотреба. ОЩЕ: Здравната каса поема евтаназията в Белгия