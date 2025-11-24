Tricky се завръща в София на живо на 12 юни

Tricky, един от най-влиятелните и безстрашни жанрово артисти на последните десетилетия, се завръща на живо през 2026 с изцяло нова лайв концепция и концерт, част от клубната програма на Fest Team в софийския FOMO. Билетите влизат в продажба в мрежата на Ticket Station на 28 ноември.

Tricky има свой собствен музикален език с бавни, дъб ритми с влияния от рок, блус, постпънк и други ъндърграунд течения. Роден като Adrian Thaws в Бристол през 1968 г., той започва кариерата си в легендарните The Wild Bunch, предшественик на Massive Attack. След участието си в албума "Blue Lines" (1991), Tricky прави пробив със соловия си дебют "Maxinquaye" (1995), посветен на покойната му майка Maxine Quaye. С характерните си мрачни семпли, музика сякаш от няколко жанра и шепнещи мрачни вокали Tricky става едно от ключовите имена, дефиниращи трип-хоп звученето. През годините той остава верен на своята независимост и експериментаторски дух - както чрез самостоятелни албуми, така и чрез работа с артисти като Massive Attack, PJ Harvey и Björk. С най-новите си колаборации с полската певица Маrta Зlakowska Tricky отново демонстрира, че продължава да създава дръзка, жанрово-разчупена музика с ясна визия.

След десетки турнета и почти 30 години на сцена, Tricky е готов за ново преосмисляне на своята вълнуваща дискография, представено в едно лайв изживяване, което ще мине и през България.

Tricky е на живо на 12 юни в София, в клуб FOMO. Билетите влизат в продажба в мрежата на ticketstation.bg на 28 ноември.

