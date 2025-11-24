"Мъжете не говорят за здравето си": Дейвид Камерън се е сблъскал с рак на простатата

Бившият министър-председател на Великобритания Дейвид Камерън разкри, че е лекуван за рак на простатата и призова за целенасочена програма за скрининг, предаде британското издание "Гардиън". Бившият лидер на Консервативната партия е бил призован да си направи изследвания от съпругата си Саманта, след като двойката чула основателя на Soho House, Ник Джоунс, да говори за диагнозата си по радиото, съобщи „Таймс“.

„Винаги се страхуваш да чуеш тези думи. И тогава буквално, докато излизат от устата на лекаря, си мислиш: „О, не, той ще го каже. Той ще го каже. О, Боже, той го каза".

Камерън е получил фокална терапия за лечение, при която електрически импулси са насочени към и унищожават раковите клетки. Той призова правителството да въведе скрининг за по-ранно откриване на случаи, когато лечението е по-вероятно да бъде успешно.

„Не обичам особено да обсъждам личните си интимни здравословни проблеми, но чувствам, че трябва. Нека бъдем честни. Мъжете не са много добри в говоренето за здравето си. Склонни сме да отлагаме нещата", коментира Камерън.

Ракът на простатата във Великобритания

Ракът на простатата е най-често срещаният рак при мъжете във Великобритания, с около 55 000 нови случая всяка година. В Обединеното кралство няма скринингова програма за тази форма на заболяването поради опасения относно точността на PSA тестовете. През октомври 2024 г. Крис Хой, шесткратният олимпийски златен медалист, разкри, че има диагноза за рак в терминален стадий . Той каза, че сканирането е установило, че основният рак е в простатата му, който е метастазирал в рамото, таза, бедрото, ребрата и гръбначния стълб и е в стадий 4. ОЩЕ: В битката с рака: Джо Байдън е претърпял операция