Рибарите и моряците да внимават за дронове: Турция с предупреждение за Черно море

Турция призова за предпазливост в Черно море и отправи апел към гражданите, особено към моряците и рибарите да бъдат внимателни. В случай, че забележат подозрителен предмет или заседнало безпилотно превозно средство те трябва да уведомят своевременно властите, предаде Анадолската агенция, която се позовава на думи на говорителя на Министерството на националната отбрана контраадмирал Зеки Актюрк.

Междувременно стана ясно, че подразделенията на командването на военноморските сили на Турция продължават денонощно разузнавателните, наблюдателните и патрулните дейности в Черно море, за да защитят зоните под морска юрисдикция, подчерта той, добавяйки, че до съответните страни се издават необходимите предупреждения, за да се гарантира безопасността на корабоплаването.

Турция следи отблизо рисковете в Черно море

Турция заяви в четвъртък, че „отблизо“ следи рисковете в Черно море поради продължаващата война между Русия и Украйна, след като безпилотна подводница с американски произход беше открита близо до брега на Орду.

"На 21 март 2026 г. безпилотен морски апарат с американски произход, за който се смята, че е отишъл на брега поради повреда на двигателя край бреговете на Юние в (черноморския град на Турция) Орду, беше безопасно неутрализиран от екипи на Командването за подводна отбрана“, заяви говорителят на Министерството на националната отбрана контраадмирал Зеки Актюрк.

„Рисковете в Черно море, причинени от загуба на контрол или мобилност на безпилотни военноморски и летателни апарати, широко използвани в продължаващата руско-украинска война, се следят отблизо", добави Актюрк.