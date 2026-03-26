Турски танкер под атака с дронове на Босфора, пълни се с вода

Танкер,превозващ петрол, собственост на базирана в Истанбул турска компания, e атакуван с морски и въздушен дрон близо до Босфора около полунощ, съобщават сайтовете „Тюркийе тудей“ и „ХаберДенизде“. Танкерът „Алтура“ (Altura), собственост на турската „Пергамон Шипинг“ (Pergamon Shipping), който вчера е отплавал от руския пристанищен град Новоросийск, натоварен с близо 140 000 тона петрол, е бил атакуван около 00:30 ч. турско време (23:30 ч. българско време) във водите на Черно море.

След нападението екипажът на танкера, който е плавал под флага на Сиера Леоне, е подал сигнал за помощ, като е съобщил, че машинното отделение на кораба е започнало да се пълни с вода. На сигнала са се отзовали намиращ се наблизо кораб и три лодки на турската брегова охрана. При инцидента няма пострадали.

По информация на „ХаберДенизде“ танкерът, който през последните години е бил собственост на няколко турски фирми, е бил в списъка със санкционирани плавателни съдове на ЕС. През декември миналата година той е бил добавен и в списъка със санкции на Швейцария и Украйна, а преди два дни – и в този на Обединеното кралство.

Още: Удар срещу гръцки танкер в Черно море, товарещ петрол с участие на САЩ

Предишният собственик на танкера – фирмата „Кайсери Шипинг“ (Kayseri Shipping) – е собственост на иранския гражданин Мохамад Хосейн Шамхани – синът на съветника по сигурността на Али Хаменей, Али Шамхани, който бе убит при израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари.

Тръмп се хвали, че победил Иран. Иран взриви американски танкер (ВИДЕО)