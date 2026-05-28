С размер на орех: Градушка падна в Словения, буря отнесе покриви (СНИМКА)

Силна буря, придружена от силни ветрове, удари източните части на Словения този следобед, като нови бурени системи се образуваха над западните и централните части на страната и се движеха на югоизток. Бурята вече е причинила щети, като вятърът отнасяше покриви и събаряше дървета, което остави на пожарникарите много работа. На места падна и градушка с размерите на орехи, която допълнително повреди покривите, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на N1 Slovenia.

Локални бури със силни ветрове първо удариха Източна Словения. В Марибор и околностите бурята счупи дървета и клони и оголи покриви, а щети от вятъра са съобщени и от района на Словенске Горице, например от Света Ана, Света Юрий у Словенске Горице и Ленарт.

Според снимки от Юровски дол буреносният вятър е нанесъл щети по покриви, дървета и земеделски площи. Данните от Дирекцията за защита и спасяване показват, че десетки противопожарни дейсттвия са започнали поради поражения от вятъра в районите Света Ана, Юровски Дол, Бенедикт, Ленарт, Горня Радгона, Шентил, Старш, Дуплек, Радел об Драви и Словенска Бистрица.

Гражданите бяха помолени за търпение

Най-натоварено беше в Света Ана, където Доброволческата пожарна служба на Света Ана помоли гражданите за търпение чрез Facebook поради големия брой акции на пожарната. Президентът на пожарната служба на Света Ана, Грегор Ласецки, заяви пред N1, че пожарникарите са на място.

„Хората ни се обаждат най-вече заради оголени покриви, но и заради няколко счупени улука. Около 17:00 часа имахме 18 акции на пожарната и очакваме още повече до вечерта, защото по време на разговора към района се приближаваше нова буря“, обясни той.

В общините Старше, Горня Радгона и Хайдина пожарникарите отстраняваха паднали дървета от пътища. Жителите на Cerkelje na Gorenjskem, Gornji Grad и селищата Jurovci и Popovci в община Видем също съобщиха на страницата Neurje.si във Facebook за градушката.