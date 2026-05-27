Вучич се срещна с китайски робот: Сърбия се роботизира (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич се срещна с китайски робот, става ясно от кадри в социалните мрежи. Първата им среща се случи в рамките на визитата на сръбския държавен глава в Китай. Вучич посети иновационния център на компанията „Mint Future Factory“ в град Дзясин, по данни на РТС. През четвъртия ден от посещението той се срещна с представители на 14 компании от различни индустрии, които са заинтересовани от инвестиции в Сърбия. Визитата продължава с престой в Шанхай.

Сърбия скоро открива фабрика за роботи

След откриването на Китайско-сръбския младежки културен център в Дзясин, по време на четвъртия ден от държавното си посещение в Китай, сръбският президент Александър Вучич заяви, че в момента там се намират 33 млади хора от Сърбия, които се обучават.

Вучич подчерта, че се гордее с това, което правят в Китай и как представляват Сърбия.

„Скоро откриваме фабрика за роботи в Шабац, ще имаме научноизследователски и развойни центрове и центрове за обучение в Чуприя, Инджия, в цяла Сърбия, но не бихме могли да направим нищо от това без вас. Така че вие ​​сте нашата надежда и подкрепа и всичко, и благодарности на вашите родители“, каза Вучич по време на разговор с млади хора от Сърбия.

Както той каза, обучението в Китай е много полезно за сърбите и сега трябва да приложат знанията си обратно в родината си.

Работи ще обслужват гостите на Белград през 2027 г.

Вучич добави, че на Експото в Белград през 2027 г., особено в сръбския павилион, ще бъдат разположени роботи, които ще посрещат гостите и ще ги информират на няколко езика за това какво може да се види в този павилион.

„На Експото ще имаме роботи навсякъде. Тази вечер ще се опитаме да ви представим как ще изглежда. Ще бъде световно чудо, никога не сте виждали как ще изглежда в Белград", каза Вучич.