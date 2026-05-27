"Не знам колко дълго ще издържат къщите": Земетресение разтърси Хърватия

Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер разтърси района на Сисак тази сутрин, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Според първоначалните данни, земетресението е станало в 9:51 ч. местно време, с епицентър на 11 километра южно от Сисак и на около 57 километра югоизточно от Загреб. Хипоцентърът е бил на дълбочина 9 километра.

Към момента няма информация за евентуални щети или пострадали.

По-късно се появи информация за магнитуд от 3,7 по скалата на Рихтер", според хърватската сеизмологичната служба.

Как го усетиха хората?

Гражданите са усетили труса като поне 4.2 по скалата на Рихтер, а други твърдят, че не са знаели колко ще издържат къщите.

"Силна експлозия и трус под краката", казва друг усетил земетресението.

Последни трусове в района

Припомняме, че на 11 май земетресение с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Черна гора близо до Моринч, в Которския залив. Земетресението е регистрирано около обяд, а епицентърът е бил разположен на осем километра северно от Морини, на дълбочина 13 километра.Според сеизмолозите, земетресение с такава интензивност не би могло да причини материални щети в епицентралната зона. Наскоро имаше земетресение в с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер, регистрирано в северната сръбска автономна област Войводина. То обаче причини материални щети в село Бачки Моноштор край Бездан, без да има данни за пострадали.