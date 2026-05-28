САЩ имат карти в ръкава: Кой ще наследи Шмидт в Босна и Херцеговина

След оставката на върховния представител в Босна и Херцеговина Кристиан Шмидт нарастват вълненията и мненията кой ще наследи този пост и дали изобщо той трябва да съществува, става ясно от материали на хърватската медия "Индекс". Американската администрация има готов кандидат в случай че фаворитът им от „европейската квота“ не получи подкрепа, твърдят местните медии, докато лидерът на управляващата партия в Република Сръбска Милорад Додик казва, че всъщност САЩ са принудили Кристиан Шмит да подаде оставка.

Додик, който е в Русия и очаква среща с ръководителя на Съвета за национална сигурност Сергей Шойгу, в интервю за обществената телевизия РС (РТРС) от Москва изпрати съобщение, че е бил предварително наясно с факта, че Шмит ще подаде оставка от поста на върховен представител, което изненада мнозина в Босна и Херцеговина.

Той каза, че е знаел „в един момент“ кога ще последва тази оставка, като косвено заяви, че има добри отношения с настоящата администрация на Доналд Тръмп.

Гласове от Германия: Премахнете този пост

Бивши върховни представители за Босна и Херцеговина Карл Билд и Волфганг Петрич в съвместно изявление в германския всекидневник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) поискаха тази функция да бъде премахната.

„Дълго време тази гражданска институция, която загуби своята важност и легитимност през последните години, служи на много местни политици, както е необходимо, както като цел за атака, така и като сламка за спасение, като по този начин ги освобождава от задължението да преследват устойчиви политически компромиси на свой собствен риск", казват Билд и Петрича във FAZ.