Търсен на три континента: Гърция екстрадира албанец, заради мощен зловреден софтуер

39-годишен албански гражданин, известен онлайн като „Венъм“, беше екстрадиран във Франция в средата на май след ареста му миналия ноември в апартамента му в квартал Никея в Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Заподозреният, който се е описал като строителен работник и самоук компютърен ентусиаст, е бил проследяван през три континента, преди гръцки служители по киберпрестъпленията – придружени от представители на ФБР и френската съдебна полиция – да нахлуят в дома му на 3 ноември 2025 г.

Първият му дигитален отпечатък

Австралийските власти за първи път картографираха неговия дигитален отпечатък през 2022 г., докато се насочваха към разработчиците на зловредния софтуер Remote Access Trojan (RAT) - софтуер, който позволява отдалечен достъп до компютри и кражба на данни. Те идентифицираха неговите акаунти в социалните медии и два гръцки мобилни номера, преди да предупредят гръцките власти.

Властите си купуват зловреден софутер, за да го изследват

През юни 2023 г. агенти на ФБР в Лос Анджелис закупиха месечен абонамент за неговия зловреден софтуер, наречен VenomRAT, за да го анализират.

Разследващите са проследили транзакции с криптовалута и имейл от албанското посолство в Атина относно подновяване на паспорта, потвърждаващ самоличността му.

Съдебните документи твърдят, че той е продавал VenomRAT поне 36 пъти. Френска заповед за арест, издадена на 5 ноември 2025 г., описва престъпления, извършени между 2021 и 2025 г. в Северна Франция. Той е заявил пред властите, че е аматьор, отричайки етикета на хакер.